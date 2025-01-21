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Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова

0:54
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с задачами, так как Владимир Пресняков отказал ей в помощи.

Певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman
Певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков

Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях фотографии с пляжа. Певица объяснила, что ей приходится самой делать контент для подписчиков, так как к этому делу приобщить супруга ей не удалось.

На выручку артистке пришли технические средства в виде отложенного пуска фотокамеры.

"Ситуация — рай и программа фото таймер (мой муж ненавидит фотографировать)", — написала под кадрами звезда.

Сейчас Пресняков и Подольская с двумя сыновьями (девятилетним Арсением и четырёхлетним Иваном) отдыхают в Дубае.

Владимир Пресняков показывал фото с семейного отдыха и отмечал, что в деле отдыха на первом месте стоит его организация.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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