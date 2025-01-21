Ставший отцом в третий раз Евгений Кулик выбрал необычное имя для ребёнка

Звезда фильма "Я худею" Евгений Кулик показал фото из роддома, где появился на свет его третий ребёнок.
На фото Кулик держит в руках новорождённого младенца рядом с женой Ригиной Гайсиной, запечатлённой в белом халате.
"Я отец героин! Кулик Лотерей Евгеньевич 20.01.2025", — написал под кадрами артист.
Возможно, это шутка, так как изначальна наследника собирались назвать Виктором. Имя актёр изменил только после упрёков хейтеров в том, что имя Виктор недостаточно оригинальное.
У Евгения и Ригины уже есть двое детей: четырёхлетняя дочь София и двухлетний сын Фёдор. Супруги состоят в браке с 2018 года.
Актёр с женой не прячут лица детей, активно публикуя в социальных сетях милый семейный контент с наследниками.
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