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Ставший отцом в третий раз Евгений Кулик выбрал необычное имя для ребёнка

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Шоу-бизнес

Звезда фильма "Я худею" Евгений Кулик показал фото из роддома, где появился на свет его третий ребёнок.

Актёр Евгений Кулик с женой и детьми
Фото: https://vk.com/e_qlik by ВК-аккаунт Евгения Кулика is licensed under public doman
Актёр Евгений Кулик с женой и детьми

На фото Кулик держит в руках новорождённого младенца рядом с женой Ригиной Гайсиной, запечатлённой в белом халате.

"Я отец героин! Кулик Лотерей Евгеньевич 20.01.2025", — написал под кадрами артист.

Возможно, это шутка, так как изначальна наследника собирались назвать Виктором. Имя актёр изменил только после упрёков хейтеров в том, что имя Виктор недостаточно оригинальное. 

У Евгения и Ригины уже есть двое детей: четырёхлетняя дочь София и двухлетний сын Фёдор. Супруги состоят в браке с 2018 года.

Актёр с женой не прячут лица детей, активно публикуя в социальных сетях милый семейный контент с наследниками.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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