Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы высказался о неожиданном исчезновении фото баскетболиста с певицей Анной Седоковой в соцсетях.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by Вк-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Отец Яниса Тиммы не прошёл мимо новости о том, что в социальных сетях пропали снимки, на которых спортсмен запечатлён рядом с экс-супругой Анной Седоковой.

"Доступа к телефону у меня нет. Говорят, что Янис сам давно удалил все фото. Сейчас идет следствие, ничего говорить больше не могу", — цитирует слова баскетболиста издание Super.

Интернет-пользователи отмечают, что после смерти Яниса Тиммы фотографии с Анной Седоковой ещё присутствовали в соцсетях спортсмена. Сам Янис удалить снимки не мог.

Друг Тиммы обращал внимание общественности на тот странный факт, что телефон баскетболиста бесследно исчез.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.