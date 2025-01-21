Певица Пелагея трогательно поздравила дочку Таисию с днём рождения

Певица Пелагея показала, как выросла её дочка Таисия от хоккеиста Ивана Телегина за восемь лет.
Исполнительница народных песен Пелагея опубликовала в социальных сетях снимки дочки Таси, которой исполнилось 8 лет.
Она назвала рождение наследницы самым важным знакомством и исполнением мечты.
"Какое же это счастье — день за днём наблюдать удивительное превращение во взрослую и такую интересную личность. Счастье быть самым близким человеком, защищать, утешать, помогать — и всё чаще слышать "я сама!" — написала под фотографиями с дочерью певица.
Пелагея отметила, что ей доставляет удовольствие знакомить Таисию с миром и заново вместе с дочерью проживать жизнь.
"Желаю тебе здоровья и всей радости на свете, моя Бубусенька", — написала звезда под кадрами с наследницей.
Ранее юрист высказался о запрете Ивана Телегина вывозить дочь от певицы Пелагеи за границу.
Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).
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