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Певица Пелагея трогательно поздравила дочку Таисию с днём рождения

1:03
Шоу-бизнес

Певица Пелагея показала, как выросла её дочка Таисия от хоккеиста Ивана Телегина за восемь лет.

Дочка певицы Пелагеи Таисия
Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta by Инстаграм певицы Пелагеи is licensed under public doman
Дочка певицы Пелагеи Таисия

Исполнительница народных песен Пелагея опубликовала в социальных сетях снимки дочки Таси, которой исполнилось 8 лет.

Она назвала рождение наследницы самым важным знакомством и исполнением мечты.

"Какое же это счастье — день за днём наблюдать удивительное превращение во взрослую и такую интересную личность. Счастье быть самым близким человеком, защищать, утешать, помогать — и всё чаще слышать "я сама!" — написала под фотографиями с дочерью певица.

Пелагея отметила, что ей доставляет удовольствие знакомить Таисию с миром и заново вместе с дочерью проживать жизнь.

"Желаю тебе здоровья и всей радости на свете, моя Бубусенька", — написала звезда под кадрами с наследницей.

Ранее юрист высказался о запрете Ивана Телегина вывозить дочь от певицы Пелагеи за границу.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в девичестве — Ханова; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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