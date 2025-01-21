Игорь Николаев поздравил вечно молодого Дмитрия Харатьяна с юбилеем

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Отметивший день рождения певец и композитор Игорь Николаев обратился к актёру Дмитрию Харатьяну в юбилей.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman Певец Игорь Николаев и актёр Дмитрий Харатьян

Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме"* фото за звездой фильма "Гардемарины, вперёд!" Дмитрием Харатьяном, которого называют вечно молодым.

"С Юбилеем, Димочка Харатьян, мой ровесник и друг! 65? Отлично!" — написал под фото автор хита "Выпьем за любовь".

Николаев, который сам отметил свой 65-летний юбилей, объяснил, что они живут с Божьей помощью, даря радость поклонникам, с которыми не устают обмениваться позитивными эмоциями.

Ранее супруга празднующего юбилей Игоря Николаева Юлия Проскурякова перечислила качества характера, за которые любит мужа.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дми́трий Вади́мович Харатья́н (род. 21 января 1960, Алмалык, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец, телеведущий, кинопродюсер; народный артист РФ (2007).



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