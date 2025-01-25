Джаред Лето планирует приехать в апреле в Москву ради возлюбленной

У знаменитого рок-музыканта Джареда Лето появилась возлюбленная, с которой его замечали уже не раз. Не так давно она вышла к нему на сцену во время концерта группы 30 Seconds to Mars, а после концерта осталась наедине с Лето в его гримёрке.
Известно, что девушка родом из России и её зовут Яна. Она тоже занимается музыкальным творчеством, её сценический псевдоним - "Я". Влюблённые по возможности проводят вместе всё свободное время, и Яна собирается приехать к Лето в Тайланд, где он сейчас проводит отпуск.
Лето тоже хочет погостить в Москве, ведь в этом городе живёт Яна. Точная дата приезда музыканта пока не определена, но, если у него не изменятся планы, это будет примерно в апреле.
Как признавался Лето семь лет назад в интервью ТАСС, ему очень нравится российская публика и он с удовольствием даёт концерты в русских городах.
Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.
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