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Джаред Лето планирует приехать в апреле в Москву ради возлюбленной

0:59
Шоу-бизнес

У знаменитого рок-музыканта Джареда Лето появилась возлюбленная, с которой его замечали уже не раз. Не так давно она вышла к нему на сцену во время концерта группы 30 Seconds to Mars, а после концерта осталась наедине с Лето в его гримёрке.

Джаред Лето
Фото: commons.wikimedia.org by James Ackerley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джаред Лето

Известно, что девушка родом из России и её зовут Яна. Она тоже занимается музыкальным творчеством, её сценический псевдоним - "Я". Влюблённые по возможности проводят вместе всё свободное время, и Яна собирается приехать к Лето в Тайланд, где он сейчас проводит отпуск.

Лето тоже хочет погостить в Москве, ведь в этом городе живёт Яна. Точная дата приезда музыканта пока не определена, но, если у него не изменятся планы, это будет примерно в апреле.

Как признавался Лето семь лет назад в интервью ТАСС, ему очень нравится российская публика и он с удовольствием даёт концерты в русских городах.

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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