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Катя Гордон поставила на место жену Петросяна после её нападок на российских женщин

1:04
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон отреагировала на заявление жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которая упрекнула российских женщин за ношение "пали".

Юрист Екатерина Гордон и Татьяна Брухунова
Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон и Татьяна Брухунова

Катя Гордон не смогла пройти мимо заявлений молодой жены Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова пристыдила женщин с пакетами из "Пятёрки", которые носят поддельные сумки с логотипами мировых брендов.

Такую позицию не разделяет Екатерина Гордон. Она призвала женщин РФ покупать и носить то, что им по душе.

Юрист объяснила супруге юмориста, что в России большинство женщин не могут себе позволить приобрести сумку за два миллиона рублей.

"У нас больше того, у некоторых на пожрать денег нет в эти непростые времена. Так вот, ты сумочками нас не попрекай. И я, девочки, вам даю полное право носить реплики", — выразила своё мнение Екатерина в социальных сетях.

Гордон отметила, что сама носит как оригинальные сумки, так и их реплики.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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