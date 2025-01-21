Катя Гордон поставила на место жену Петросяна после её нападок на российских женщин

Юрист Екатерина Гордон отреагировала на заявление жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которая упрекнула российских женщин за ношение "пали".
Катя Гордон не смогла пройти мимо заявлений молодой жены Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова пристыдила женщин с пакетами из "Пятёрки", которые носят поддельные сумки с логотипами мировых брендов.
Такую позицию не разделяет Екатерина Гордон. Она призвала женщин РФ покупать и носить то, что им по душе.
Юрист объяснила супруге юмориста, что в России большинство женщин не могут себе позволить приобрести сумку за два миллиона рублей.
"У нас больше того, у некоторых на пожрать денег нет в эти непростые времена. Так вот, ты сумочками нас не попрекай. И я, девочки, вам даю полное право носить реплики", — выразила своё мнение Екатерина в социальных сетях.
Гордон отметила, что сама носит как оригинальные сумки, так и их реплики.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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