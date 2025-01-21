Жена Петросяна высмеяла женщин за ношение поддельных сумок известных брендов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призвала российских женщин не позориться и не покупать поддельные сумки дорогих брендов.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова записала видео в социальных сетях, в котором рассказывает о своём посещении кафе, где она увидела женщин с поддельными сумками, на которых названия знаменитых брендов были написаны с ошибками.

Супруга юмориста считает, что женщины, покупающие "откровенную паль", выглядят смешно.

"Ну понятно, что сумка за 2 млн рублей не каждому под силу, это очевидно. Но когда ты стоишь с пакетами из "Пятёрки", с джинсами какими-то там, вообще, без комментариев", — выразила своё возмущение Татьяна.

Брухунова объяснила, что даже не эксперту понятно, что в руках женщины носят подделки.

"Это ж срамота!" — сказала жена Петросяна.

Она посоветовала россиянкам покупать обычные сумки без претензий на мировые бренды.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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