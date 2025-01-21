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Настасья Самбурская показала своих наследников

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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская продемонстрировала, как выглядели бы её сын и дочь.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman
Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях забавную фотографию, на которой она запечатлена с девочкой и мальчиком, которые поразительно сильно на неё похожи.

37-летняя актриса сгенерировала оригинальный снимок с помощью нейросетей. Самбурская не состоит в браке и не имеет наследников, однако, не удержалась от соблазна попросить искусственный интеллект сконструировать облик её будущих детей.

Она отметила, что назовёт своего сына Оскаром.

Ранее Самбурская провела эксперименты с помощью нейросетей со своей внешностью и загорелась желанием кардинально сменить имидж.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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