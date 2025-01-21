Настасья Самбурская показала своих наследников

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская продемонстрировала, как выглядели бы её сын и дочь.

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях забавную фотографию, на которой она запечатлена с девочкой и мальчиком, которые поразительно сильно на неё похожи.

37-летняя актриса сгенерировала оригинальный снимок с помощью нейросетей. Самбурская не состоит в браке и не имеет наследников, однако, не удержалась от соблазна попросить искусственный интеллект сконструировать облик её будущих детей.

Она отметила, что назовёт своего сына Оскаром.

Ранее Самбурская провела эксперименты с помощью нейросетей со своей внешностью и загорелась желанием кардинально сменить имидж.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



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