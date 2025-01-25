Фронтмен легендарной хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон принял участие в престижном турнире по фехтованию на севере Франции.
Певец, с детства занимающийся фехтованием, занял 13-е место среди 31 участника в категории ветеранов в турнире Circuit Européen в пригороде Лилля, проиграв бывшему олимпийскому чемпиону Паскалю Жольо, на счету которого три олимпийские медали, в том числе золотая в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах и серебряная в индивидуальных соревнованиях на рапирах в 1980 году в Москве.
"Он неплох", — сказал Дикинсон про своего соперника в интервью La Voix du Nord.
Музыкант добавил, что в последний раз приезжал в Лилль в 2000 году вместе со своей группой на репетиции перед мировым турне.
Брюс Дикинсон — талантливый фехтовальщик, который в 1980-х годах тренировался с британской олимпийской сборной по фехтованию.
Турнир выиграл немецкий фехтовальщик Ханс Мартин Рекер.
Пол Брюс Ди́кинсон (англ. Paul Bruce Dickinson; род. 7 августа 1958[…], Уэрксоп, Ноттингемшир) — британский рок-музыкант, писатель, спортсмен (фехтовальщик), пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер, прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.