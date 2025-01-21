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Касается любви: Алсу подготовила новый иск к Абрамову

0:54
Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что 41-летняя певица Алсу готовит новый иск против своего бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

Александр Добровинский
Фото: Канал t.me/alexander_dobrovinsky by Скриншот канала t.me/alexander_dobrovinsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Добровинский

"В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нем, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви… любви одной женщины к деньгам бывшего мужа", — написал Добровинский в своём Telegram-канале.

Адвокат бизнесмена также заявил, что Яну Абрамову нужно жениться и нарожать много детей. При этом он уточнил, что лично он давно вывел для себя формулу счастья в личной жизни: при выборе не стоит ориентироваться на вес или цвет волос избранницы. Она просто должна быть любимой. И только любовь определит, какая это будет девушка.

 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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