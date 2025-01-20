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Слухи: Дженнифер Энистон и Барак Обама — новая пара Голливуда?

3:21
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон, звезда культового сериала Friends, вновь оказалась в центре внимания таблоидов благодаря слухам о её возможных отношениях с бывшим президентом США Бараком Обамой. Как сообщает журналистка Джессика Рид Краус, пара была представлена друг другу общим другом, и их роман якобы уже не является секретом для близкого круга актрисы.

Jennifer Aniston and Steve Zahn Faces Red Carpet for Premiere of Management
Фото: commons.wikimedia.org by christopherharte This site also listed by request, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Jennifer Aniston and Steve Zahn Faces Red Carpet for Premiere of Management

Однако до этого предполагаемого романа Дженнифер пережила два значимых брака и открыто говорила о сложностях в личной жизни. Давайте узнаем больше о её романтической истории и испытаниях, которые она прошла.

Браки Дженнифер Энистон

1. Брак с Брэдом Питтом
Первый муж Дженнифер — легендарный актёр Брэд Питт. Пара поженилась в 2000 году, но спустя пять лет их брак распался. В то время пресса активно обсуждала, что причиной развода могли стать разногласия в вопросе о детях, хотя сами звёзды эти слухи не подтверждали.

Несмотря на расставание, Энистон и Питт поддерживают дружеские отношения, и их совместные появления на мероприятиях часто становятся темой обсуждения.

2. Брак с Джастином Теру
Второй муж Дженнифер — актёр и сценарист Джастин Теру, с которым она познакомилась на съёмках фильма Охотники за головами (Wanderlust) в 2011 году. Они обручились в 2012 году и сыграли свадьбу в 2015-м, но уже в 2017 году пара объявила о разрыве.

После развода источник, близкий к актрисе, заявил:

"Джен верит, что рано или поздно встретит свою вторую половинку. Но даже если этого не случится, она не переживает, ведь уже счастлива — у неё есть семья, друзья и успешная карьера."

Сложности в отношениях

В интервью журналу WSJ в 2023 году Энистон откровенно рассказала о своих трудностях в личной жизни:

"Мне всегда было сложно строить отношения, потому что я чувствовала себя слишком независимой. Я не хотела жертвовать собой или своими потребностями, и из-за этого мне было проще быть одной. Но из-за этого у меня не было настоящего опыта компромиссов и взаимодействия."

Она также отметила, что не чувствует давления общества в необходимости быть в отношениях:

"Я счастлива, здорова и довольна своей жизнью. У меня есть всё, чтобы быть счастливой."

Роман с Бараком Обамой?

Недавно появились слухи, что Дженнифер Энистон могла начать роман с бывшим президентом США Бараком Обамой. По словам инсайдеров, их знакомство произошло благодаря общему другу, и их отношения якобы уже известны близким друзьям актрисы.

Официальных подтверждений от Дженнифер или Обамы пока не поступало, но эти слухи вызвали волну интереса в СМИ.

Дженнифер Энистон: жизнь вне экрана

Несмотря на пристальное внимание к её личной жизни, Дженнифер Энистон остаётся одной из самых уважаемых актрис Голливуда. Её откровенность и умение сохранять позитивный настрой вдохновляют миллионы поклонников по всему миру.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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