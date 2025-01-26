Связанный по рукам и ногам Моргенштерн* показал кадры из рехаба

Рэпер Моргенштерн* показал, как выглядят его невесёлые будни на лечении в рехабе.
Моргенштерн* опубликовал в социальных сетях кадры, на которых его уводят люди в синих халатах. После этого появляется видео, на котором он связанный по рукам и ногам кричит в палате с мягкими стенами.
"Год начался отлично. Мем смешной, ситуация не очень", — гласит подпись к кадрам.
Подписчики рэпера сразу увидели, что артист делится кадрами, сгенерированными нейросетью. Как на самом деле обстоят дела у Моргенштерна в рехабе, остаётся за кадром.
Ранее музыкант пожаловался на тяжёлое эмоциональное состояние, вызванное злоупотреблением спиртными напитками. Проведя прощальный концерт, рэпер решил воспользоваться помощью специалистов и справиться с пагубной зависимостью в рехабе.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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