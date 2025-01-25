Джанабаева показала их общий с Валерием Меладзе шикарный особняк

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева показала роскошную недвижимость Валерия Меладзе.

Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman Певица Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* шуточный ролик. На кадрах супруга Валерия Меладзе выбегает из дома в предвкушении зимней прогулки по снежной улице, однако её ждёт разочарование — вместо снега её встречают зелёные кустарники с плодами.

"Когда ждала зиму, чтобы поваляться в снегу, но у снега в этом году свои планы", — написала под кадрами певица.

Интернет-пользователи обратили внимание на шикарный особняк звёздной пары с красивыми сводами и окнами необычной конфигурации. Мило выглядит и благоустроенный двор супругов с зелёными насаждениями.

Поклонники Меладзе предположили, что на кадрах запечатлена заграничная недвижимость супругов, так как в российских широтах мало где можно встретить плодоносящие апельсиновые деревья.

Ранее певец Владимир Пресняков похвастался шикарным двухэтажным домом артиста, переливающимся огоньками гирлянд с пышным крыльцом и красивым балконом.

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