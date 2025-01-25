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Как мошенники похитили у советского разведчика Лазовика 100 тысяч долларов

1:21
Шоу-бизнес

Аферисты сумели обмануть 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика.

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Разведчик Советского Союза Геронтий Лазовик обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Преступникам удалось выманить у пенсионера 100 тысяч долларов, которые он хранил у себя дома.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали вернуть певице 69 миллионов рублей.

Как сообщает "Вечерняя Москва", аферисты позвонили Лазовику по видеосвязи и представились руководством некоего госоргана. Они применили технологию дипфейка — подмены видеоряда с помощью нейросети.

Мошенники рассказали, что заняты поиском преступника, который может быть связан с Лазовиком.

Липовые сотрудники госорганов пригрозили пенсионеру обысками. Мужчина рассказал, что дома он хранил иностранную валюту в размере 100 тысяч долларов (около одного миллиона рублей).

Злоумышленники велели пожилому мужчине передать деньги на хранение в страховую ячейку. Для этого ему предписали выбросить деньги в окно, посвятив перед этим в окно фонариком. Бывший разведчик выполнил все указания аферистов и лишился своих сбережений.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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