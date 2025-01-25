Глюкоза объяснила, что её заставило кардинально поменять имидж

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, удивляет поклонников переменами во внешности: певица стала выглядеть более смело, дерзко и экстравагантно. Она объяснила в "Шоу Воли", что такие перемены возникли не на пустом месте, а стали отражением внутренних ощущений.

Фото: commons.wikimedia.org by Christophe robin paris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салон красоты

"Мне кажется, что, когда женщина меняется, это прежде всего внутренние перемены. Моя музыка поменялась, поменялся звук, он стал более электронным, и мне захотелось посмотреть на себя с другой стороны. Я всегда боялась что-то делать с волосами", — призналась Глюкоза.

Также знаменитость вспомнила громкий случай на концерте в Красноярске, когда она вела себя странно на сцене и из-за этого столкнулась с хейтом. Исполнительница объяснила, что это произошло из-за того, что после смерти бабушки она стала принимать антидепрессанты. Её шокирующее поведение стало побочным эффектом таблеток. Глюкоза призналась, что ей по-прежнему тяжело из-за потери бабушки, с которой у неё были очень тёплые отношения.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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