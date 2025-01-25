Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В чём секрет путешественников, посетивших все страны
Фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон занял 13-е место в престижном турнире по фехтованию
Один фрукт в день, чтобы забыть о сердечных болезнях
Как движение внутреннего ядра Земли влияет на поверхность планеты
Беременность и вирусы: какие меры профилактики действительно работают
Обочина или авария: что делать, если вас унесло с дороги
Принципы разбора гардероба: как самостоятельно навести порядок за 8 шагов
Google усилит контроль онлайн-обзоров
Какие собаки идеально подходят для семей и начинающих владельцев

Глюкоза объяснила, что её заставило кардинально поменять имидж

1:08
Шоу-бизнес

В последнее время Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, удивляет поклонников переменами во внешности: певица стала выглядеть более смело, дерзко и экстравагантно. Она объяснила в "Шоу Воли", что такие перемены возникли не на пустом месте, а стали отражением внутренних ощущений.

Салон красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Christophe robin paris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салон красоты

"Мне кажется, что, когда женщина меняется, это прежде всего внутренние перемены. Моя музыка поменялась, поменялся звук, он стал более электронным, и мне захотелось посмотреть на себя с другой стороны. Я всегда боялась что-то делать с волосами", — призналась Глюкоза.

Также знаменитость вспомнила громкий случай на концерте в Красноярске, когда она вела себя странно на сцене и из-за этого столкнулась с хейтом. Исполнительница объяснила, что это произошло из-за того, что после смерти бабушки она стала принимать антидепрессанты. Её шокирующее поведение стало побочным эффектом таблеток. Глюкоза призналась, что ей по-прежнему тяжело из-за потери бабушки, с которой у неё были очень тёплые отношения.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Красота и стиль
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Курорт в Климковице предлагает лечебный и познавательный туризм для любителей истории средневековья
Чай из шелковицы: секрет здорового старения и крепких костей
Что посадить рядом с чесноком? Названы лучшие варианты соседей
Котлеты с секретом: как сделать блюдо полезным и вкусным
Лаватера — растение, которое выдержит жару и дождь
Глюкоза объяснила, что её заставило кардинально поменять имидж
Борьба с морским хищником: удивительная история из Аргентины
Эта центральноамериканская страна убрала изображение королевы Елизаветы II с банкнот
Куда поехать, чтобы не волноваться о валюте
В шести российских городах стало выгоднее покупать двушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.