Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца

Поклонники с трудом узнали помолодевшего после бритья певца Диму Билана.

43-летний Дима Билан опубликовал в "Инстаграме"* фото без привычных усов и бороды. В новом имидже артист поздравил поклонников с Крещением.

В социальных сетях артиста случился настоящий бум. Изменения произвели настоящий фурор. Подписчики наперебой комментировали новый облик победителя "Евровидением".

"Опять… не не 25, просто двадцать. Ну до чего хорош! Свежий и загорелый";

"Вот парню как мало надо — сбрил усы, бороду и минус 20 лет";

"Телепорт на 20 лет назад и вам 23 года? Как у вас это получается?";

"Дима, ты без бороды совсем мальчик", — писали фолловеры под постом звезды.