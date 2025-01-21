Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца

Поклонники с трудом узнали помолодевшего после бритья певца Диму Билана.
43-летний Дима Билан опубликовал в "Инстаграме"* фото без привычных усов и бороды. В новом имидже артист поздравил поклонников с Крещением.
В социальных сетях артиста случился настоящий бум. Изменения произвели настоящий фурор. Подписчики наперебой комментировали новый облик победителя "Евровидением".
"Опять… не не 25, просто двадцать. Ну до чего хорош! Свежий и загорелый";
"Вот парню как мало надо — сбрил усы, бороду и минус 20 лет";
"Телепорт на 20 лет назад и вам 23 года? Как у вас это получается?";
"Дима, ты без бороды совсем мальчик", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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