Сергей Лазарев назвал страны, которые он планирует посетить в ближайшее время

Певец Сергей Лазарев рассказал о маршруте своего масштабного путешествия по Америке.
Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев наметил себе впечатляющий маршрут.
"3 недели — 5 стран! Бразилия, Аргентина, Чили, Боливия, Перу", — написал под фотографиями с отдыха артист.
Лазарев отметил, что много передвигается на гастролях, однако и отдых наметил себе максимально активный с переездами и многочисленными экскурсиями.
"Почти каждый день — новый город или страна", — объяснил звезда.
Певец рассказал, что уже посетил достопримечательности Бразилии и Аргентины.
Ранее Сергей Лазарев рассказал, какую вожделенную страну выбрал для отдыха за рубежом.
Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.