Сергей Лазарев назвал страны, которые он планирует посетить в ближайшее время

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев рассказал о маршруте своего масштабного путешествия по Америке.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев наметил себе впечатляющий маршрут.

"3 недели — 5 стран! Бразилия, Аргентина, Чили, Боливия, Перу", — написал под фотографиями с отдыха артист.

Лазарев отметил, что много передвигается на гастролях, однако и отдых наметил себе максимально активный с переездами и многочисленными экскурсиями.

"Почти каждый день — новый город или страна", — объяснил звезда.

Певец рассказал, что уже посетил достопримечательности Бразилии и Аргентины.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, какую вожделенную страну выбрал для отдыха за рубежом.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.



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