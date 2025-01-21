Сергей Лазарев испугался публиковать радугу, чтобы не навлечь на себя гнев хейтеров

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему опасается публиковать в социальных сетях фото радуги.
Сергей Лазарев посетил красивейшие водопады Бразилии. Певец увидел возле одного из водопадов яркую радугу.
"Фото сделал, но выкладывать не буду, а то я знаю, как перевернут потом умники", — написал под снимком артист.
Певец всё же опубликовал фотографию, хотя на счёт такого контента у него были серьёзные опасения.
Ранее путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев рассказал, что рискнул посетить опасные бразильские трущобы под названием фавелы, в которых наблюдается высокий уровень преступности.
Ра́дуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света (в природе Солнцем или Луной — см. лунная радуга) множества водяных капель (дождя или тумана).
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