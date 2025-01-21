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Сергей Лазарев испугался публиковать радугу, чтобы не навлечь на себя гнев хейтеров

0:42
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему опасается публиковать в социальных сетях фото радуги.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев посетил красивейшие водопады Бразилии. Певец увидел возле одного из водопадов яркую радугу.

"Фото сделал, но выкладывать не буду, а то я знаю, как перевернут потом умники", — написал под снимком артист.

Певец всё же опубликовал фотографию, хотя на счёт такого контента у него были серьёзные опасения.

Ранее путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев рассказал, что рискнул посетить опасные бразильские трущобы под названием фавелы, в которых наблюдается высокий уровень преступности.

Уточнения

Ра́дуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света (в природе Солнцем или Луной — см. лунная радуга) множества водяных капель (дождя или тумана).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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