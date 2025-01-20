Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с детьми

Павел Прилучный поделился праздничным контентом в честь дня рождения сына. Тимофею исполнилось 12 лет.

На одном из видео Прилучный раздаёт подарки детям — сыну Тимофею и дочке Мие.

Разбирая подарки, актёр отметил, что очередная коробка предназначена для наследника.

"Ты вообще надоел!" — в шутку сказал Прилучный сыну Тимофею, вручая ему очередной презент.

Хейтеры подметили эту опрометчивую фразу, напомнив актёру о том, что мальчик перестал видеться с матерью, актрисой Агатой Муцениеце.

Прилучный старается устроить сыну сказочную жизнь, задаривая его подарками. Звезда сериала "Мажор" организовал наследнику праздник с его друзьями, где присутствовал аниматор в костюме капитана Джека Воробья.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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