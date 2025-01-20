Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Брэд Питт и дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон поняли, что им хорошо вместе и уже запланировали свадьбу, но возникли непредвиденные сложности, вызванные травматическим разводом актёра с бывшей женой.

Фото: YouTube канал AFP News Agency by Скриншот видео YouTube канала AFP News Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Пит, Инес де Рамон

Дело в том, что брачный контракт, который предложил Питт не устраивает невесту. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав, а Брэд, который уже восемь лет судится с бывшей супругой Анджелиной Джоли, больше не желает ни с кем делить своё имущество. Его состояние оценивается в 400 миллионов долларов.

"Свадьба отложена. Главная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Она не хочет полностью отрекаться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — рассказал инсайдер In Touch Weekly.

Инес не готова полностью жертвовать своими правами и не хочет выходить замуж без уверенности в своём будущем. Избранница артиста понимает его трудности с Джоли, но не считает, что из-за этого она, как будущая жена Питта, должна страдать и расплачиваться за его ошибки в прошлом.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт — американский актёр и кинопродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.