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Изнемождённая от усталости жена Петросяна улетела на Мальдивы

0:48
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на усталость и отправилась в райский уголок планеты.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова рассказала, как непросто ей живётся в тяжёлом рабочем графике с бессонными ночами.

"Минувшие два месяца были очень сложными. Я сплю по 2-4 часа. Работы тьма", — написала Татьяна в социальных сетях.

Она отметила, что её желание, которое она загадала в новогоднюю ночь, исполнилось, поэтому до конца месяца она уезжает в отпуск.

После этого Брухунова начала постить фото с Мальдивских островов, показывая экзотическую природу сказочного уголка планеты. 

Ранее Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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