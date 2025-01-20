Изнемождённая от усталости жена Петросяна улетела на Мальдивы

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на усталость и отправилась в райский уголок планеты.
Татьяна Брухунова рассказала, как непросто ей живётся в тяжёлом рабочем графике с бессонными ночами.
"Минувшие два месяца были очень сложными. Я сплю по 2-4 часа. Работы тьма", — написала Татьяна в социальных сетях.
Она отметила, что её желание, которое она загадала в новогоднюю ночь, исполнилось, поэтому до конца месяца она уезжает в отпуск.
После этого Брухунова начала постить фото с Мальдивских островов, показывая экзотическую природу сказочного уголка планеты.
Ранее Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа.
Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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