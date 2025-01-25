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Кейт Уинслет призналась, какое домашнее животное приводит её в ужас

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Шоу-бизнес

Кейт Уинслет рассказала в "Позднем шоу со Стивеном Кольбером", что у неё есть одна необычная фобия. Она боится коров, хотя понимает, что это не самое страшное животное, особенно по сравнению с дикими зверями. Тем не менее, по словам актрисы, в Великобритании не раз происходили несчастные случаи именно из-за коров.

Лес
Фото: Own work by JovanCormac
Лес

Звезда "Титаника" рассказала, что она любит ходить в походы, но когда встречает стада коров, её охватывает ужас. Знаменитости кажется, что они могут втоптать её в землю. Как призналась Уинслет, она хотела бы избавиться от этого страха, поскольку считает его не вполне нормальным.

"Знаешь, ведь на самом деле коровы не такие уж и страшные, да?" — сказала актриса.

Уточнения

Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 3 августа 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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