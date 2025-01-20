Диана Гурцкая рассказала, как живёт после кончины супруга

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Певица Диана Гурцкая рассказала, как тяжело ей пережить смерть мужа.

Фото: https://vk.com/dianagurtskaya by ВК-аккаунт Дианы Гурцкой is licensed under public doman Певица Диана Гурцкая с мужем

В 2023 году во время перелёта на самолёте из Кубы в Москву скончался заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко, муж певицы Дианы Гурцкой.

Ранее сообщалось, что певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа памятник-дворец.

Исполнительница хита "Ты здесь" не может смириться с потерей любимого человека. Она призналась, что мысли о муже не оставляют её даже на один день.

"Он всегда со мной. Я до такой степени скучаю — до хрипоты, до боли, но ничего не могу сделать", — цитирует слова звезды Петербург2.

Уточнения

Диа́на Гуда́евна Гурцка́я (род. 2 июля 1978, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российская эстрадная певица, общественный деятель.



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