Сестра Ольги Бузовой показала фото из семейного архива в день рождения звезды Дома-2

Анна Бузова трогательно поздравила свою знаменитую сестру Ольгу Бузову с 39-летием.
Анна Бузова опубликовала в социальных сетях серию снимков из семейного архива. На фото Анна и Ольга запечатлены ещё совсем юными девушками.
"С днём рождения, моя Лёля, моя любимая сестрёнка. Сегодня твой день, твой праздник", — написала под фото знаменитость.
Она пожелала популярной родственнице больше отдыхать и беречь себя от режима "нон-стоп".
"Пусть среди тысячи лиц рядом будут самые дорогие, любимые, близкие и надёжные!" — обратилась к Бузовой Анна.
Ольга Бузова отмечала, что именно благодаря сестре она попала в шоу "Дом-2". Анна, по словам поющей ведущей, посоветовала сестре поучаствовать в отборе на телевизионную телестройку.
Ранее Ольга Бузова заявила, что готова предоставлять услуги подписчикам за 300 рублей.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, ныне Санкт-Петербург) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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