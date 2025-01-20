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Сестра Ольги Бузовой показала фото из семейного архива в день рождения звезды Дома-2

1:02
Шоу-бизнес

Анна Бузова трогательно поздравила свою знаменитую сестру Ольгу Бузову с 39-летием.

Певица Ольга Бузова с сестрой Анной
Фото: https://www.instagram.com/annabuzova by Инстаграм Анны Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова с сестрой Анной

Анна Бузова опубликовала в социальных сетях серию снимков из семейного архива. На фото Анна и Ольга запечатлены ещё совсем юными девушками.

"С днём рождения, моя Лёля, моя любимая сестрёнка. Сегодня твой день, твой праздник", — написала под фото знаменитость.

Она пожелала популярной родственнице больше отдыхать и беречь себя от режима "нон-стоп".

"Пусть среди тысячи лиц рядом будут самые дорогие, любимые, близкие и надёжные!" — обратилась к Бузовой Анна.

Ольга Бузова отмечала, что именно благодаря сестре она попала в шоу "Дом-2". Анна, по словам поющей ведущей, посоветовала сестре поучаствовать в отборе на телевизионную телестройку.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова предоставлять услуги подписчикам за 300 рублей.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, ныне Санкт-Петербург) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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