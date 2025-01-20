Празднующая день рождения Волочкова высказалась о своей многострадальной судьбе

Балерина Анастасия Волочкова рассыпалась в благодарностях в день своего рождения.
20 января экс-приме Большого театра исполнилось 49 лет. Она разместила в социальных сетях свои фотографии разных периодов, в том числе свои детские снимки.
"В этот день мне хочется сказать спасибо всем, кому не безразлична моя судьба. Многострадальная, но счастливая", — написала звезда балета под фотографиями.
Она сказала спасибо своим учителям, родителям, поклонникам, друзьям, соратникам.
Волочкова отметила, что живёт не зря, так как дарит радость людям своим творчеством и умением быть настоящей.
Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о романе с 26-летним танцором.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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