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Празднующая день рождения Волочкова высказалась о своей многострадальной судьбе

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассыпалась в благодарностях в день своего рождения.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

20 января экс-приме Большого театра исполнилось 49 лет. Она разместила в социальных сетях свои фотографии разных периодов, в том числе свои детские снимки.

"В этот день мне хочется сказать спасибо всем, кому не безразлична моя судьба. Многострадальная, но счастливая", — написала звезда балета под фотографиями.

Она сказала спасибо своим учителям, родителям, поклонникам, друзьям, соратникам.

Волочкова отметила, что живёт не зря, так как дарит радость людям своим творчеством и умением быть настоящей.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о романе с 26-летним танцором.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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