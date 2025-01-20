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Гоша Куценко вышел на связь после известия об убийстве женщины в его автомобиле

Шоу-бизнес

Актёр Гоша Куценко прокомментировал новость о том, что в его машине обнаружили труп неизвестной женщины.

Актёр Гоша Куценко
Фото: https://vk.com/kutsenkogosha by ВК-аккаунт Гоши Куценко is licensed under public doman
Актёр Гоша Куценко

Гоша Куценко записал видео в социальных сетях после жуткого известия об убийстве женщины в принадлежащем ему автомобиле марки "Запорожец".

"Узнал эту страшную новость на съёмках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей", — сказал артист.

Незапертая машина Куценко была припаркована на Кутузовской проспекте Москвы в одном из жилых дворов.

Старый автомобиль, который актёр приобрёл из ностальгических чувств, облюбовали асоциальные личности. Одна из таких посиделок с распитием спиртных напитков закончилась трагедией. Убийцей оказался неоднократно судимый 30-летний уроженец города Казань.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа украинского происхождения, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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