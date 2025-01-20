Бывший супруг певицы Нюши заверил, что не изменял ей

Бизнесмен Игорь Сивов объяснил, что все годы оставался верен певице Нюше.
Бывший муж Нюши заверил, что хранил супружескую верность в браке с певицей Нюшей.
Быть верным, по словам Сивова, научила его как раз Нюша.
"Много всего, что было в моей жизни, много что прошёл и в первом союзе, но Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы", — цитирует слова Сивова "СтарХит".
Супружеский союз певицы Нюши распался в 2024 году. В браке у них родились дочь Симба и сын Саффрон. Сама звезда намекала на то, что причиной расставания стали измены супруга.
При этом певица заявляла, что испытывает чувство благодарности к бывшему мужу, который подарил ей определённый жизненный опыт.
Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.
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