Бывший супруг певицы Нюши заверил, что не изменял ей

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Бизнесмен Игорь Сивов объяснил, что все годы оставался верен певице Нюше.

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК=аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman Певица Нюша

Бывший муж Нюши заверил, что хранил супружескую верность в браке с певицей Нюшей.

Быть верным, по словам Сивова, научила его как раз Нюша.

"Много всего, что было в моей жизни, много что прошёл и в первом союзе, но Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы", — цитирует слова Сивова "СтарХит".

Супружеский союз певицы Нюши распался в 2024 году. В браке у них родились дочь Симба и сын Саффрон. Сама звезда намекала на то, что причиной расставания стали измены супруга.

При этом певица заявляла, что испытывает чувство благодарности к бывшему мужу, который подарил ей определённый жизненный опыт.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.



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