Продюсер объяснил, почему гонорар Сергея Лазарева вырос на 2 млн рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что повышение гонорара Сергея Лазарева на 2 миллиона рублей является справедливым.

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Дворцов напомнил, что Лазарев готовится выпустить в 2025 году масштабное шоу.

Ранее сообщалось, сколько народный артист России Олег Газманов зарабатывает на одном концерте.

Эксперт в сфере шоу-бизнеса отметил, что организация представления потребует от певца Сергея Лазарева значительных расходов на декорации, костюмы и гонорары большой профессиональной команде.

"С ним работают лучшие аранжировки и композиторы. Поэтому я считаю это повышение адекватным. Сергей — большой молодец, талантище. Его хиты любят и будут любить", — цитирует слова продюсера URA.RU.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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