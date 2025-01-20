Продюсер объяснил, почему гонорар Сергея Лазарева вырос на 2 млн рублей

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что повышение гонорара Сергея Лазарева на 2 миллиона рублей является справедливым.
Сергей Дворцов напомнил, что Лазарев готовится выпустить в 2025 году масштабное шоу.
Ранее сообщалось, сколько народный артист России Олег Газманов зарабатывает на одном концерте.
Эксперт в сфере шоу-бизнеса отметил, что организация представления потребует от певца Сергея Лазарева значительных расходов на декорации, костюмы и гонорары большой профессиональной команде.
"С ним работают лучшие аранжировки и композиторы. Поэтому я считаю это повышение адекватным. Сергей — большой молодец, талантище. Его хиты любят и будут любить", — цитирует слова продюсера URA.RU.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.