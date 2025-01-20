Отмечающая день рождения Бузова высказалась о возрасте

Поющая ведущая Ольга Бузова, которой исполнилось 39 лет, начала отмечать свой день рождения.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях видео. На кадрах звезда "Дома-2" заходит в лифт с надписью 38, а выходит из лифта с цифрами 39.

Знаменитость задула свечи на праздничном торте и попозировала с воздушными шарами.

"Мне сегодня 39. В 10.30 по Москве родилась ваша Оля. Я об этом спокойно говорю, ведь я не боюсь этих цифр", — написала Бузова под кадрами.

Самая популярная девушка страны отметила, что научилась не обращать внимания на осуждение и косые взгляды. Она напомнила, что жизнь одна, поэтому нужно получать от неё удовольствие.

Бузова сказала спасибо своим родителям за подаренную ей жизнь.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, ныне Санкт-Петербург) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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