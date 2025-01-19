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Амаяк Акопян рассказал, почему его сын тянется к России, но не уезжает из Америки

1:43
Шоу-бизнес

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян не мыслит себя вне России. Его сын придерживается таких же взглядов и всё же много лет живёт в США. Отец часто предлагал ему вернуться, но сын остался в эмиграции. Почему он принял такое решение, Акопян рассказал в беседе с mk.ru.

Нью-Йорк
Фото: commons.wikimedia.org by reynermedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Нью-Йорк

"Я ему всегда очень интеллигентно говорю: "Почему бы тебе не вернуться в Россию? Ты же русский, советский человек!" Он отвечает, что пока не может. У него в данный момент сложности в семье, которые нужно решить. Да и потом там же у него дети. Это не так просто: всё бросить, взять и уехать. Он там живёт уже почти тридцать лет", — поделился Акопян.

По словам фокусника, в разговорах с сыном тема политики — табу, хотя они во многих вопросах единомышленники. Акопян рассказал, что его сын даже в США постоянно демонстрирует свою национальность.

"Сын тянется всё время к России. Он везде ходит в майках и рубашках, на которых написано: "Россия, Россия". Сейчас это сложнее, конечно, но тем не менее он по-прежнему с нашим флагом. Это всё имеет место быть в его жизни", — объяснил Акопян.

Также он признался, что не любит США, потому что считает американцев меркантильными людьми, которые думают только о деньгах и комфорте. Кроме того, эта страна связана с одним неприятным воспоминанием для Акопяна: в начале 90-х он планировал поехать в Америку с благотворительным концертом, но ему не дали визу. С тех пор у него ни разу не возникало желания погостить в этой стране.

Уточнения

Амая́к Арутю́нович Акопя́н (род. 1 декабря 1956, Москва, СССР) — советский и российский иллюзионист, артист цирка, киноактёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ (2024). В кинофильмах первоначально играл фокусников, затем перешёл на характерные роли.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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