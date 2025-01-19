Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разлад между Англией и Америкой — судьба военной базы США решится рукой Трампа
Проблемы с урожаем: растения, которые нельзя сажать после огурцов
Болит спина между лопаток: причины, лечение, как снять боль
Глобальное уныние — Западные производители алкоголя бьют тревогу из-за спада продаж
Разрешить нельзя блокировать — Трамп превратил ТикТок в элемент пиар-компании
Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию

1:13
Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Актриса понимает, что возвращение для неё невозможно, но не может не думать о Москве, по которой она соскучилась. Хаматовой хотелось бы снова пройтись по улицам, которые со многом связаны в её жизни, и окунуться в прошлое. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм".

Котельническая набережная
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Котельническая набережная

"Я бы, конечно, хотела вернуться, погулять по улицам. Я не очень представляю, как, куда возвращаться. Вот погулять по тем местам, где я там ребёнка в детский сад водила, вот тут школа, вот дорога от Театра Наций до дома и обратно. Так просто интересно посмотреть, а в прикладном смысле — я не очень понимаю. Я не понимаю ни действительности там, ни что произошло там с людьми", — призналась Хаматова.

Также актриса упомянула театр "Современник", в котором она служила долгие годы. Она отметила, что этот театр уже перестал быть таким, каким был когда-то. Хаматовой было бы больно переступить его порог и вновь увидеть своими глазами и почувствовать перемены, которые её не радуют.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012), лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (2004, 2014).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Последние материалы
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой
Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.