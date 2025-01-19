Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Актриса понимает, что возвращение для неё невозможно, но не может не думать о Москве, по которой она соскучилась. Хаматовой хотелось бы снова пройтись по улицам, которые со многом связаны в её жизни, и окунуться в прошлое. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм".

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Котельническая набережная

"Я бы, конечно, хотела вернуться, погулять по улицам. Я не очень представляю, как, куда возвращаться. Вот погулять по тем местам, где я там ребёнка в детский сад водила, вот тут школа, вот дорога от Театра Наций до дома и обратно. Так просто интересно посмотреть, а в прикладном смысле — я не очень понимаю. Я не понимаю ни действительности там, ни что произошло там с людьми", — призналась Хаматова.

Также актриса упомянула театр "Современник", в котором она служила долгие годы. Она отметила, что этот театр уже перестал быть таким, каким был когда-то. Хаматовой было бы больно переступить его порог и вновь увидеть своими глазами и почувствовать перемены, которые её не радуют.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012), лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (2004, 2014).



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