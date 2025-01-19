Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава не относится к числу знаменитостей, которые гонятся за титулами. Она доказала это своим отказом от звания заслуженной артистки России, хотя ей неоднократно его предлагали. Славу совершенно не привлекло предложение, которое многие другие сочли бы за честь: у неё другие приоритеты и особое мнение на этот счёт.

Фото: flickr.com by Will Fisher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Микрофон

Слава уверена, что сейчас заслуженными становятся те артисты, которые ничего из себя не представляют, и ей не хочется находиться в одном ряду с ними. Исполнительнице хита "Попутчица" гораздо важнее любовь публики, которая ходит на её концерты.

"Уже несколько лет мне предлагают стать "заслуженной", но я сказала, что я в ряд с этими "заслуженными" не встану. Я "заслуженная" на концертах, я вас очень люблю. Я всегда подниму настроение, как бы мне плохо ни было, какая бы физическая нагрузка у меня ни была", — поделилась Слава в личном блоге.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.





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