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Тарзан рассказал, что на самом деле он не уводил Королёву у Николаева

0:54
Шоу-бизнес

Когда Наташа Королёва вышла замуж за Сергея Глушко, более известного под именем Тарзан, поклонники певицы рассердились на стриптизёра, который якобы увёл жену у Игоря Николаева, союз с которым многим казался романтичным. Тарзан рассказал в шоу "Токсики", что на самом деле он не был разлучником.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

"Может, кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Это просто такая пара была. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания", — поделился Тарзан.

Сергей Глушко уже давно привык к негативному отношению к себе и смирился с этим, хотя его вины в разладе между "дельфином и русалкой" не было.

"Они по своим причинам не жили год вместе. Я общался со свободной женщиной практически", — добавил Тарзан.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник и стриптизёр.

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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