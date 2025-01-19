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Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Данилы Козловского в Дубае

1:06
Шоу-бизнес

19 января в Дубае пройдёт музыкальный спектакль Данилы Козловского "Фрэнк". Это спектакль-исповедь, откровенный и честный монолог актёра с самим собой, обращённый к зрителям. Стало известно, сколько стоят билеты на встречу с Козловским, которая пройдёт в небольшом зале.

Дубай
Фото: commons.wikimedia.org by Vikramjit Kakati, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дубай

Цены билетов зависят от мест в зрительном зале. Самые далёкие от сцены места стоят 17 тысяч рублей, места в середине зала — от 22 до 34 тысяч рублей. Те поклонники Козловского, которым захотелось увидеть его совсем близко, заплатили 51 тысячу рублей за места в первом ряду.

Козловский гастролирует со спектаклем "Фрэнк" по европейским странам и странам бывшего СССР. Иногда он приезжает в США к дочери. Был случай, когда пользователи Сети обвинили его в "предательстве родины", решив, что он эмигрировал, но актёр ответил, что он как жил, так и продолжает жить в России и не собирается никуда переезжать.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2018). Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» (2013) и «Ника» (2016), а также театральной премии «Золотая маска» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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