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Певица Слава заплатила 8 миллионов рублей за отдых на Мальдивах и была покусана клопами

1:02
Шоу-бизнес

Звёзды российского шоу-бизнеса любят отдыхать на Мальдивах. Певица Слава не стала исключением. Она потратила 8 миллионов рублей и поехала вместе с семьёй на острова, чтобы перенестись из зимы в лето, но её ждал неприятный сюрприз.

Остров Маалигили
Фото: commons.wikimedia.org by Loamaresort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Маалигили

Славу стали атаковать постельные клопы, что само по себе удивительно, учитывая, что эти насекомые — редкие гости в дорогих отелях. Обычное место их обитания — трущобы. Слава стала замечать, что её тело начало покрываться пугающими волдырями, а ещё сильно чесалось. Также клопы не пощадили зятя исполнительницы.

Пользователи Сети раскритиковали Славу за то, что она тратит такие баснословные суммы на отдых, хотя могла бы этими деньгами помочь многим нуждающимся. Певица не стала молчать и ответила, что помогает так, как никто никогда никому не помогал, но она предпочитает это не афишировать.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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