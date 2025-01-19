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Дима Билан подружился со страусом

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Шоу-бизнес

Дима Билан наслаждается отдыхом на Мальдивах, загорает, купается в море и любуется природой, однако это далеко не всё, что происходит с ним во время отпуска. Певец завёл необычное знакомство не с кем-нибудь, а с самкой страуса, которую прозвал страусом на минималках.

Страус идёт по дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Yathin S Krishnappa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Страус идёт по дороге

Дикая птица уже не раз близко подходила к Билану. Он никогда не отказывает ей в угощении, и она его хорошо запомнила. Пернатая стала настоящей подругой для исполнителя, и он даже брал её на руки.

"Подходит иногда на улице, когда обедаю. Попросит хлеб — брошу ей. И несёт в бассейн вымачивать его, ну чтоб не всухомятку", — рассказал Билан в личном блоге.

 

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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