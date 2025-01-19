Покинувший Лос-Анджелес Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами

Когда в Калифорнии начались лесные пожары, Леонардо Ди Каприо улетел на частном самолёте вместе с отцом и возлюбленной, за что его раскритиковала общественность.
Что бы кто ни говорил про эту вынужденную эвакуацию, актёр показал другим своим поступком, что даже на расстоянии он не остаётся в стороне от трагедии. Он пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами. Ди Каприо и раньше был известен своим неравнодушием к экологическим проблемам.
"Лесные пожары в Лос-Анджелесе разрушают наш город. Я выделяю один миллион долларов в партнёрстве с программой быстрого реагирования Rewid для поддержки как неотложных нужд, так и усилий по восстановлению после пожара", — написал актёр в соцсетях.
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.