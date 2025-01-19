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Покинувший Лос-Анджелес Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами

0:47
Шоу-бизнес

Когда в Калифорнии начались лесные пожары, Леонардо Ди Каприо улетел на частном самолёте вместе с отцом и возлюбленной, за что его раскритиковала общественность.

Лесной пожар
Фото: flickr.com by U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лесной пожар

Что бы кто ни говорил про эту вынужденную эвакуацию, актёр показал другим своим поступком, что даже на расстоянии он не остаётся в стороне от трагедии. Он пожертвовал миллион долларов на борьбу с лесными пожарами. Ди Каприо и раньше был известен своим неравнодушием к экологическим проблемам.

"Лесные пожары в Лос-Анджелесе разрушают наш город. Я выделяю один миллион долларов в партнёрстве с программой быстрого реагирования Rewid для поддержки как неотложных нужд, так и усилий по восстановлению после пожара", — написал актёр в соцсетях.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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