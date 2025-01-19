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Джессика Альба впервые прокомментировала свой развод с Кэшем Уорреном

0:51
Шоу-бизнес

Джессика Альба впервые нарушила молчание и высказалась о новости, которая в последнее время будоражит её поклонников. Актриса подтвердила, что действительно разводится с Кэшем Уорреном.

Солнце светит сквозь тучи
Фото: commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солнце светит сквозь тучи

До сих пор не было точно известно, что послужило причиной разлада супругов, чей брак казался образцом крепости. Ходили слухи, что Альба изменила мужу. Актриса не стала называть причину решения расстаться, но дала понять, что её отношения с Уорреном подошли к своему логическому завершению. Тем не менее они сохранили уважение друг к другу.

"Я горжусь тем, как мы выросли как пара в нашем браке за последние 20 лет, и теперь пришло время нам вступить в новую главу роста и развития как отдельных личностей", — написала Альба в личном блоге.

Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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