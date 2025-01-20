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Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина

0:45
Шоу-бизнес

Певица Жасмин показала, как проводит дни после праздников с сыном Мироном и дочкой Маргаритой.

Певица Жасмин с детьми
Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин с детьми

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследниками. Нарядно одетая семья попозировала у камина с белой собачкой в красивом интерьере.

"Вот бы после Старого Нового года были староновогодние каникулы, несправедливость", — написала под кадрами звезда.

Дочери певицы Маргарите уже 12 лет, а сыну Мирону — восемь. 

Ранее певица Жасмин рассказала, как её дети побывали на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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