Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина

Певица Жасмин показала, как проводит дни после праздников с сыном Мироном и дочкой Маргаритой.
Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследниками. Нарядно одетая семья попозировала у камина с белой собачкой в красивом интерьере.
"Вот бы после Старого Нового года были староновогодние каникулы, несправедливость", — написала под кадрами звезда.
Дочери певицы Маргарите уже 12 лет, а сыну Мирону — восемь.
Ранее певица Жасмин рассказала, как её дети побывали на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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