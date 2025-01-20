Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин показала, как проводит дни после праздников с сыном Мироном и дочкой Маргаритой.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman Певица Жасмин с детьми

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследниками. Нарядно одетая семья попозировала у камина с белой собачкой в красивом интерьере.

"Вот бы после Старого Нового года были староновогодние каникулы, несправедливость", — написала под кадрами звезда.

Дочери певицы Маргарите уже 12 лет, а сыну Мирону — восемь.

Ранее певица Жасмин рассказала, как её дети побывали на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.