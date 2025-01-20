Владимир Пресняков оживил с помощью ИИ своё детское фото с мамой

Певец Владимир Пресняков поэкспериментировал с нейросетью и показал, что из этого вышло.
Владимир Пресняков опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он, сидя на руках у мамы Елены Пресняковой, смеётся.
Певец поработал с искусственным интеллектом и оживил фото из семейного архива.
Такой контент очень понравился публике. Подписчики певца принялись восхищаться красотой Елены Петровны.
"Владимир, Вы вообще не изменились";
"Мама красивая очень";
"Какой хорошенький улыбчивый малыш, а мама красавица", — писали фолловеры под постом певца.
Ранее Елена Преснякова Рассказала, что её внук Никита получил американское гражданство.
Еле́на Петро́вна Пресняко́ва (урождённая Кобзева) (род. 19 ноября 1946, Свердловск) — советская и российская певица, вокалистка ВИА «Самоцветы», Заслуженная артистка России (2002).
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