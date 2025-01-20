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Владимир Пресняков оживил с помощью ИИ своё детское фото с мамой

0:46
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков поэкспериментировал с нейросетью и показал, что из этого вышло.

Певица Елена Преснякова
Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman
Певица Елена Преснякова

Владимир Пресняков опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он, сидя на руках у мамы Елены Пресняковой, смеётся.

Певец поработал с искусственным интеллектом и оживил фото из семейного архива.

Такой контент очень понравился публике. Подписчики певца принялись восхищаться красотой Елены Петровны.

"Владимир, Вы вообще не изменились";

"Мама красивая очень";

"Какой хорошенький улыбчивый малыш, а мама красавица", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее Елена Преснякова Рассказала, что её внук Никита получил американское гражданство.

Уточнения

Еле́на Петро́вна Пресняко́ва (урождённая Кобзева) (род. 19 ноября 1946, Свердловск) — советская и российская певица, вокалистка ВИА «Самоцветы», Заслуженная артистка России (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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