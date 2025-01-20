Стриженовы посетили перенёсшего инсульт Николая Носкова

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Екатерина и Александр Стриженовы показали, как сейчас выглядит певец Николай Носков после инсульта.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Певец Николай Носков

Екатерина Стриженова опубликовала в социальный сетях видео, на котором певец Николай Носков дирижирует руками, слушая свои хиты "Это здорово" и "Паранойя"!

Супруги посидели за столом с Носковым и душевно побеседовали с артистом, который перенёс инсульт. 12 января певцу исполнилось 69 лет.

"Заехали поздравить Николая Носкова c Днём Рождения, а он нам показал новую песню, которую буквально сегодня закончил с поэтом Игорем Брусенцевым!" — написала под кадрами Екатерина.

Телеведущая отметила, что настрой у Носкова духоподъёмный, так как он готовится к концерту в честь 8 марта.

"Коля, пусть же всё задуманное, сбудется лучше, чем видится и планируется", — обратилась к певцу Екатерина.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая.



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