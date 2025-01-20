Заболевшая Лена Ленина поделилась рецептом лечебно-витаминного чая

Светская львица Лена Ленина опубликовала подробный рецепт снадобья, которое поможет исцелиться от простуды.
Лена Ленина рассказала, что простыла и заболела. Сама она спасается своим фирменным лечебно-витаминным чаем. Посоветовала она подписчикам воспользоваться её рецептом для укрепления иммунитета.
Чай, по мнению светской львицы, следует пить для профилактики, так и при простудных заболеваниях.
"Куркума (свежая или в порошке, половинка чайной ложки или один корень порезать). Черный перец (5-6 шариков, потому что усиливает в разы действие куркумы). Имбирь с полпальца кусочек, мелко порезанный", — написала бизнесвумен в социальных сетях рецепт.
В чай, по её словам, следует также добавить половину чайной ложки корицы, 5 гвоздичек, столовую ложку каркаде, сок половины лимона, несколько сухих плода шиповника.
Мёд Ленина рекомендует добавлять в напиток по вкусу.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
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