Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго в Дубае

Певица Анна Нетребко показала фото со сказочно-красивого аттракциона в Дубае.
Оперная дива Анна Нетребко опубликовала фото в "Инстаграме"* с очень красочного места, расположенного в Дубае.
На снимке Анна запечатлена с сыном Тьяго вокруг прекрасной иллюминации с геометрическими иллюзиями.
"Лампы и зеркала", — подписала кадры звезда мировой оперы.
Подписчики принялись хвалить певицу и её наследника.
"Тьяго был красивым мальчиком, а стал красивым парнем";
"Так приятно видеть, что вы с Тьяго веселитесь вместе";
"Пусть в зеркалах отражается счастье", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).
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