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Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго в Дубае

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Шоу-бизнес

Певица Анна Нетребко показала фото со сказочно-красивого аттракциона в Дубае.

Певица Анна Нетребко
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman
Певица Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко опубликовала фото в "Инстаграме"* с очень красочного места, расположенного в Дубае.

На снимке Анна запечатлена с сыном Тьяго вокруг прекрасной иллюминации с геометрическими иллюзиями.

"Лампы и зеркала", — подписала кадры звезда мировой оперы.

Подписчики принялись хвалить певицу и её наследника.

"Тьяго был красивым мальчиком, а стал красивым парнем";

"Так приятно видеть, что вы с Тьяго веселитесь вместе";

"Пусть в зеркалах отражается счастье", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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