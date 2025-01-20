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Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

1:01
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Дизайнер Артемий Лебедев
Фото: https://vk.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman
Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев сфотографировал праздничное оформление столичной подземки и рассказал, какие ошибки были допущены дизайнерами.

Он признал, что буква М перед входом в метро выглядит удачно, однако и недостатки бросились ему в глаза.

"Враги прокрались и сюда. Как можно было эту католическую конфету, напоминающую клюку, сюда засунуть?" — написал под фото Артемий.

Лебедев объяснил, что российским детям не знаком данный образ. Он напомнил, что в России и еловые венки на дверь не вешают, равно как и рождественские подарки не кладут в носки.

Он сравнил это с тем, как если бы в Нью-Йорке в метро оказался Чебурашка с мандаринами.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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