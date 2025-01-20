Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.
Артемий Лебедев сфотографировал праздничное оформление столичной подземки и рассказал, какие ошибки были допущены дизайнерами.
Он признал, что буква М перед входом в метро выглядит удачно, однако и недостатки бросились ему в глаза.
"Враги прокрались и сюда. Как можно было эту католическую конфету, напоминающую клюку, сюда засунуть?" — написал под фото Артемий.
Лебедев объяснил, что российским детям не знаком данный образ. Он напомнил, что в России и еловые венки на дверь не вешают, равно как и рождественские подарки не кладут в носки.
Он сравнил это с тем, как если бы в Нью-Йорке в метро оказался Чебурашка с мандаринами.
Ранее Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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