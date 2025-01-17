Актриса Деми Мур передала послание от Брюса Уиллиса

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Брюс Уиллис, который страдает прогрессирующей деменцией, порадовал Деми Мур.

Фото: https://www.instagram.com/brus_uilis_ded by Инстаграм Брюса Уиллиса is licensed under public doman Актёр Брюс Уиллис

Несколько лет назад близкие Брюса Уиллиса сообщили, что актёр уходит на пенсию из-за афазии (локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи).

Поклонники звезды боевиков интересуются, как прогрессирует лобно-височная деменция у актера.

Деми Мур отметила, что актёр находится в стабильном состоянии.

"С точки зрения способностей в настоящее время находится в очень стабильном положении," — цитирует слова Деми Мур CNN.

Актриса отметила, что семья оказывает Брюс отличную поддержку, хотя она назвала испытанием для окружающих Уиллиса его болезнь.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину их отношений.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



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