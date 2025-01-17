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Эскортница в эфире федерального ТВ-канала прорекламировала свои услуги

1:08
Шоу-бизнес

Героиней программы телеканала НТВ "Место встречи" с Андреем Норкиным в качестве основного гостя пригласили эскортницу.

БДСМ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
БДСМ

На федеральном канале обсудили тему тему легализации продажной любви. Эксперты предположили, что именно легализация проституции поставит клеймо позора на этой древней профессии.

Женщина с низкой социальной ответственностью воспользовалась случаем и прорекламировала свои услуги, призвав переходить в её Telegram-канал.

Ранее звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву возмутили жрицы любви на ПМЭФ, которые не платят налоги.

Гостья шоу отметила, что слово эскорт просто прикрывает оказание интимных услуг. Она отметила, что выступает за легализацию этого бизнеса в России. Женщина уверена, что это поможет девушкам почувствовать себя в безопасности.

Как сообщают argumenti.ru, член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Юрий Шаркович объяснил, что незаконной в деятельности задействованы миллионы человек.

Уточнения

Проститу́ция (от лат. prostitutio — буквально «выставлять впереди (напоказ); выставляю для разврата, бесчещу») — оказание сексуальных услуг за плату.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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