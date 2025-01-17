Отправившийся лечиться в рехаб Моргенштерн* обратился к поклонникам

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* решил встать на путь трезвости и добровольно отправился бороться с зависимостью в рехаб.

Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern by Инстаграм Моргенштерна is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Моргенштерн* дал свой прощальный концерт за рубежом и решил победить зелёного змея с помощью специалистов-наркологов.

Эпатажный рэпер пообещал поклонникам вернуться к ним уже обновлённым.

В самолёте, по признанию музыканта, он позволил себе выпить последний бокал вина, чтобы начать свою трезвую жизнь без алкоголя.

"Пост пишу уже из рехаба, добрался, зачекинился — пожелайте удачи в бою! Вернусь ещё сильнее. Будем на связи, мой тг-канал теперь будет дневником пациента", — написал исполнитель хита "Кадиллак" в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* в невменяемом состоянии упал со сцены во время выступления.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Реабилитационный центр для зависимых (также наркологический центр, или рехаб, Наркологическая больница, наркодиспансер — согласно ГОСТу, это организация, занимающаяся физическим, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей (реабилитантов).



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