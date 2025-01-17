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Фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали вернуть певице 69 миллионов рублей

1:01
Шоу-бизнес

Люди, участвующие в мошеннической схеме, на которую попалась Лариса Долина, должны будут компенсировать певице часть материального ущерба.

Певица Лариса Долина
Фото: https://vk.com/larisadolinacom by Инстаграм Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

Двух фигурантов уголовного дела, которые передали деньги Ларисы Долиной аферистам, обязали выплатить артистке 69 миллионов рублей.

Как сообщает Telegram-канал Shot, следственные органы выяснили, что в мошеннической схеме были задействованы 9 человек, однако основные операции проворачивали Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа.

Именно эти люди подготовили карточки банка для финансовых операций и сим-карты для удобства связи мошенников.

В 2024 году неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и обманным путём заставили певицу Долину продать свою недвижимость и передать им деньги. Народная артистка России попалась на мошенническую схему и перевела аферистам около 200 миллионов рублей.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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