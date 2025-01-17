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Кэмерон Диаз заявила что занималась выживанием во время своего 10-летнего перерыва

0:53
Шоу-бизнес

Актриса Кэмерон Диаз объяснила, почему решила вернуться в кино после длительного перерыва.

Актриса Кэмерон Диаз
Фото: https://www.instagram.com/camerondiaz by Инстаграм Кэмерон Диаз is licensed under public doman
Актриса Кэмерон Диаз

Как сообщает Yahoo! News, Кэмерон Диаз рассказала, что в период своего 10-летнего отсутствия на экранах она занималась тем, что "пыталась выжить, как и любая другая мать".

Актриса решила вернуться в Голливуд и сняться в проекте Netflix "Снова в деле".

Кэмерон Диаз занималась воспитанием детей, прервав свою карьеру в Голливуде.

Звезда фильмов "Ангел Чарли" и "Ванильное небо" решила, что должна вернуть себе свою жизнь, которая была почти полностью посвящена семье.

Ранее Джим Керри сообщил, что решил возобновить съёмки в кино из-за финансовых трудностей. Актёр признался, что именно материальные трудности заставили его включиться в работу.

Уточнения

Кэ́мерон Мише́ль Ди́ас (англ. Cameron Michelle Diaz; род. 30 августа 1972[…], Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и модель. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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