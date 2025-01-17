Кэмерон Диаз заявила что занималась выживанием во время своего 10-летнего перерыва

Актриса Кэмерон Диаз объяснила, почему решила вернуться в кино после длительного перерыва.
Как сообщает Yahoo! News, Кэмерон Диаз рассказала, что в период своего 10-летнего отсутствия на экранах она занималась тем, что "пыталась выжить, как и любая другая мать".
Актриса решила вернуться в Голливуд и сняться в проекте Netflix "Снова в деле".
Кэмерон Диаз занималась воспитанием детей, прервав свою карьеру в Голливуде.
Звезда фильмов "Ангел Чарли" и "Ванильное небо" решила, что должна вернуть себе свою жизнь, которая была почти полностью посвящена семье.
Ранее Джим Керри сообщил, что решил возобновить съёмки в кино из-за финансовых трудностей. Актёр признался, что именно материальные трудности заставили его включиться в работу.
Кэ́мерон Мише́ль Ди́ас (англ. Cameron Michelle Diaz; род. 30 августа 1972[…], Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и модель.
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